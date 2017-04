Politik

Mario Branda ist auch Stadtpräsident von Gross-Bellinzona

Neue Gemeinde, altes Gesicht: Der bisherige Stadtpräsident in der Kantonshauptstadt Bellinzona, Mario Branda (SP), wird auch in der neuen Gross-Gemeinde die Zügel in der Hand behalten. Sein FDP-Widersacher Andrea Bersani beschloss, nicht zur Stichwahl anzutreten.