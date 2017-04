Politik

Bannon nicht mehr Mitglied in Trumps Sicherheitsrat

Der Chefstratege im Weissen Haus, Steve Bannon, gehört künftig nicht mehr dem Nationalen Sicherheitsrat von US-Präsident Donald Trump an. Das verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen in Washington.