Wirtschaft

Amazon-Gründer will mit Aktienverkäufen Weltraumprojekt finanzieren

Amazon-Gründer Jeff Bezos will seinem Weltraumunternehmen Blue Origin mit Milliardenbeträgen zum Durchbruch verhelfen. Es sei mit Kosten in Höhe von rund 2,5 Milliarden Dollar zu rechnen, sagte Bezos am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Konferenz in Colorado Springs.