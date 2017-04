Vermischtes

Prozess gegen Rapper Suge Knight nach Mordanklage Anfang 2018

Drei Jahre nach seiner Festnahme kommt auf den US-Rapper Suge Knight ein Gerichtsverfahren wegen Mordverdachts zu. Der zuständige Richter in Los Angeles kündigte am Donnerstag Januar 2018 für den Prozessauftakt an.